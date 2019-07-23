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23.07.2019, 17:22

МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2019 году

МВФ ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2019 году

По прогнозам МВФ, в 2019 году мировая экономика вырастет на 3,2%

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2019-2020 годы, говорится в январском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).

В прогнозе МВФ предупреждает, что в 2019 году мировая экономика вырастет на 3,2%, а в 2020 году – на 3,5%, что на 0,1 процентных пункта хуже, чем в апрельском прогнозе фонда

Оценка экономического роста развитых стран в 2019 году увеличена на 0,1 п.п. - до 1,9%. В 2020 году рост прогнозируется на уровне 1,7%, что соответствует прогнозу МВФ за апрель.

По прогнозам МВФ, экономика развивающихся стран и стран с формирующимся рынком вырастет в этом году на 4,1% (прогноз снижен на 0,3 п.п.), а в следующем году – на 4,7% (0,1% п.п.).

Прогноз роста ВВП Китая понижен на 0,1 п.п., до 6,2% и 6% соответственно.

Прогноз роста экономики США на текущий год повышен на 0,3 п.п. - до 2,6%. На 2020-й год МВФ оставил прогноз без изменения (1,9%). 

В странах еврозоны, по оценке МВФ, ВВП вырастет в 2019 году на 1,3% (соответствует апрельской оценке), в 2020 году - на 1,6% (прогноз повышен на 0,1 п.п.).

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Теги: МВФ, прогноз мвф, мировой рост экономики
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