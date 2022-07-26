МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2022 год

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста мировой экономики до 3,2% в 2022 году. Об этом говорится в июльском прогнозе МВФ.

В предыдущем прогнозе, в апреле, МВФ ожидал роста глобальной экономики в 3,6% по итогу года.

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Более низкие темпы роста в начале этого года, снижение покупательной способности домохозяйств и ужесточение денежно-кредитной политики привели к пересмотру в сторону понижения на 1,4 п.п роста экономики в США.

В Китае дальнейшие ограничения и углубляющийся кризис в сфере недвижимости привели к пересмотру темпов роста на 1,1 п.п.

В Европе значительное понижение прогноза отражает последствия войны в Украине и ужесточения денежно-кредитной политики.

МВФ также пересмотрел темпы увеличения глобальной инфляции из-за роста цен на продукты питания и энергоносители, а также сохраняющегося дисбаланса спроса и предложения. Ожидается, что глобальная инфляция достигнет 6,6%, в странах с развитой экономикой – 9%, в странах с развивающейся экономикой – 5%.

Инфляция скажется на замедлении роста глобального производство до 2,9% по итогу 2022 года, прогнозируют в МВФ.

Основные риски дальнейшего замедления экономического роста – прекращение импорта газа в ЕС из России, ускорение инфляции, усугубление долгового кризиса в развивающийся странах, замедление торговли из-за геополитических рисков.

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Роман Брыль

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