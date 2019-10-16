МВФ включил Украину в группу развивающихся стран Европы

Международный валютный фонд ввел новую экономическую классификацию стран, согласно которой Украина входит в группу Emerging and Developing Europe (Новая и развивающаяся Европа), а группа Содружество независимых государств (СНГ) ликвидирована. Об этом говорится в сообщении на сайте МВФ.

Ранее Украина входила в группу СНГ, но "начиная с октября, четыре страны СНГ (Беларусь, Молдова, Россия и Украина) включены в региональную группу Emerging and Developing Europe (Новая и развивающаяся Европа).

Остальные восемь стран - Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, которые состояли в региональной подгруппе Кавказ и Центральная Азия (CCA) - объединяются с Ближним Востоком, Северной Африкой, Афганистаном и Пакистаном (MENAP) и сформируют новую региональную группу Ближнего Востока и Центральной Азии (MECA).

Украина с 2014 года прекратила уплату взносов в бюджет СНГ, а в начале 2018-го начала выходить из Содружества. С тех пор украинская сторона приостановила 15 соглашений заключенных в рамках СНГ, в планах прекратить еще больше 70. В январе 2019-го, например, Кабмин прекратил действие соглашений о межгосударственном обмене экономической информацией; об обмене информацией в сфере внешнеэкономической деятельности; о сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности.