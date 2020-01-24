Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Китайский вирус уже в США. К чему готовиться Украине? Разбор

На футбольные трансферы в 2019 году потрачена рекордная сумма

На футбольные трансферы в 2019 году потрачена рекордная сумма
24.01.2020, 17:44

FIFA оценила трансферный рынок 2019 года в рекордные $7,35 млрд. Больше всех заработала Португалия

Глобальные расходы на оплату футбольных трансферов в 2019 году выросли на 5,8% - до рекордных $7,35 млрд (в 2018 году - $6,94 млрд), свидетельствуют данные отчета Международной федерации футбола (FIFA). 

За прошлый год футбольные клубы по всему миру осуществили 18 042 трансфера (рост на 9,1%), в которых приняли участие 15 463 профессиональных игрока, представляющих 178 стран. При этом 80% всех вложений касаются всего 100 клубов.

Всего 4,6% трансферов стоили более $1 млн. Сделок на сумму более $10 млн было лишь 0,98 % всех переходов. 10% трансферов стоили меньше $1 млн.

Среди стран по положительной разнице первое место заняла Португалия ($384 млн), на второй строчке - Бразилия (прибыль $299 млн), замыкают ТОП-3 Нидерланды ($273 млн). В Англии - самая большая отрицательная сумма ($549,9 млн). 

Наиболее популярные маршруты: из Бразилии в Португалию (228 трансферов), из Англии в Шотландию (163), из Португалии в Бразилию (149).

Переезд Жоао Феликса из "Бенфики" в "Атлетико Мадрид" стал крупнейшей сделкой 2019 года - 126 млн евро; Антуан Гризманн перешел из "Атлетико Мадрид" в "Барселону" за 120 млн евро; Лондонский "Челси" получил от "Реала" за бельгийца Эдена Азара 110 млн евро.

Украинские клубы в 2019 году оставили на трансферном рынке $36,1 млн (на 19,5% меньше, чем в 2018 году). Прибыль от трансферов составила 35,3 млн (на 62,4% меньше, чем в 2018-м).

Инфографика: Statista


Напишите нам
футбол трансферный рекорд трансферный рынок
Комментарии
Последние новости
 