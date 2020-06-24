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На ликвидацию последствий наводнения Кабмин выделит почти 600 млн грн - Шмыгаль

На ликвидацию последствий наводнения Кабмин выделит почти 600 млн грн - Шмыгаль
24.06.2020, 18:35

По словам премьера, начальная помощь для Ивано-Франковской области составит 500 млн грн, плюс 82 млн грн выделят на возобновление дамб и берегов

Начальная помощь Ивано-Франковской области на ликвидацию последствий, причиненных паводками, составит 500 млн грн. Об этом сегодня на брифинге в Ивано-Франковске заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Ивано-Франковская область определилась с первой необходимой финансовой помощью. На комиссии мы приняли протокольное решение и зафиксировали эти вещи. Есть обращение главы Ивано-Франковской облагосадминистрации о начальной помощи в сумме 500 млн грн на ликвидацию последствий наводнения и устранение угроз, которые сейчас есть для людей", - сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что дополнительно необходимо еще 82 млн грн для возобновления дамб и берегов, которые были повреждены наводнением.

Премьер пообещал, что завтра на внеочередном заседании Кабмина рассмотрят вопрос выделения этих денег из резервного фонда госбюджета.

При этом Шмыгаль уточнил, что из областного бюджета уже выделили 1 млн грн на помощь и финансирование необходимых мер.

  • 23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за сильных дождей начались сильные паводки. Людей эвакуируют из аварийных домов.
  • По данным Укравтодора, стихия в Ивано-Франковской области разрушила 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов, отселены 285 человек.

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Анна Андреева
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наводнение ивано-франковск ликвидация последствий Денис Шмыгаль паводки
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