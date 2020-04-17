На время карантина минимальное пособие по безработице увеличили до 1000 грн

Правление Фонда обязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы приняло решение о повышении на время карантина минимального размера пособия по безработице с 650 грн до 1000 грн. Соответствующее постановление опубликовано на сайте фонда.

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Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется с 12 марта и в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

Минимальная сумма будет выплачиваться тем, кто имел в течение последнего года менее шести месяцев страхового стажа, а также в других случаях.

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По состоянию на 16 апреля в Украине официально зарегистрировалось безработными 400 000 человек, из которых почти 90 000 потеряли работу в период карантина.

По подсчетам Торгово-промышленной палаты, количество безработных в Украине за время карантина выросло на 1-1,3 млн человек.