На время карантина минимальное пособие по безработице увеличили до 1000 грн

Правление Фонда обязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы приняло решение о повышении на время карантина минимального размера пособия по безработице с 650 грн до 1000 грн. Соответствующее постановление опубликовано на сайте фонда.
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Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется с 12 марта и в течение 30 календарных дней после окончания карантина.
Минимальная сумма будет выплачиваться тем, кто имел в течение последнего года менее шести месяцев страхового стажа, а также в других случаях.
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