Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На время карантина минимальное пособие по безработице увеличили до 1000 грн

На время карантина минимальное пособие по безработице увеличили до 1000 грн
17.04.2020, 15:50

Минимальный размер пособия по безработице временно увеличен с 650 до 1000 грн

Правление Фонда обязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы приняло решение о повышении на время карантина минимального размера пособия по безработице с 650 грн до 1000 грн. Соответствующее постановление опубликовано на сайте фонда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется с 12 марта и в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

Минимальная сумма будет выплачиваться тем, кто имел в течение последнего года менее шести месяцев страхового стажа, а также в других случаях.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

  • По состоянию на 16 апреля в Украине официально зарегистрировалось безработными 400 000 человек, из которых почти 90 000 потеряли работу в период карантина.
  • По подсчетам Торгово-промышленной палаты, количество безработных в Украине за время карантина выросло на 1-1,3 млн человек.
Марина Кучук
Напишите нам
безработица пособие по безработице карантин в украине
Комментарии
Последние новости
 