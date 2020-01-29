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На зарплаты реформаторов из бюджета выделят более 800 млн грн

На зарплаты реформаторов из бюджета выделят более 800 млн грн
29.01.2020, 18:43

Общий объем запланированных расходов на программу реформы госуправления превышает 1 млрд грн

На программу комплексной реформы государственного управления в бюджете на 2020 год предусмотрены 1,06 млрд грн, из них 818 млн грн - на зарплаты госслужащих. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Для оплаты труда специалистов по вопросам реформ правительство утвердило порядок передачи части бюджетных назначений, предусмотренных по программе "Поддержка реализации комплексной реформы государственного управления", органам государственной власти, привлеченным к проведению этой реформы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на внедрение комплексной реформы госуправления и недопущение возникновения задолженности по зарплате предусмотрены 818,18 млн грн.

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