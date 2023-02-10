НАБУ и САП отчитались о рекордном количестве дел за полгода: за решеткой 68 коррупционеров

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) за второе полугодие 2022 года провели 293 расследования, 149 лиц получили подозрения и 68 человек оказались за решеткой по обвинениям в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Количество лиц, разоблаченных на коррупции во втором полугодии 2022 года, стало рекордным в истории антикоррупционных органов, уточняют в НАБУ.

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Экономический эффект от деятельности составил около 1,9 млрд грн.

Также в НАБУ сообщают о задействовании сотрудников бюро в ходе борьбы против российских оккупантов.

Совместно с ГУР Минобороны была проведена успешная операция по эвакуации украинского военнослужащего с временно оккупированной территории на юге страны.

Кроме того, детективы НАБУ помогли контрразведке СБУ успешно реализовать спецоперацию по разоблачению и обезвреживанию агентурной сети России в Харьковской области. Также обеспечивали оперативное сопровождение около 80 мероприятий СБУ в Харьковской и Одесской областях.

30 января 2023 года конкурс на директора НАБУ вышел на финишную прямую. Осталось 22 претендента.

3 февраля: взятка на 722 млн грн. НАБУ завершило расследование против экс-главы налоговой Насирова.

8 февраля экс-глава трейдингового подразделения Энергоатома получил подозрение от НАБУ.

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Роман Бриль

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