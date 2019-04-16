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16.04.2019, 12:38

НАБУ обязали открыть дело против Парубия

НАБУ обязали открыть дело против Парубия

Суд обязал бюро открыть уголовное производство против председателя Верховной Рады

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство против председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом говорится в постановлении суда от 2 апреля 2019 года.

Истец обвиняет Парубия в нецелевом использовании бюджетных средств и превышении служебных полномочий. В суд он обратился после того, как НАБУ не открыло соответствующие дело после его письма.

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"Заслушав объяснения участников производства, исследовав материалы жалобы, следственный судья считает, что жалоба подлежит частичному удовлетворению", - говорится в решении суда.

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Теги: андрей парубий, набу, уголовное производство
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