НАБУ обязали открыть дело против Парубия

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство против председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом говорится в постановлении суда от 2 апреля 2019 года.

Истец обвиняет Парубия в нецелевом использовании бюджетных средств и превышении служебных полномочий. В суд он обратился после того, как НАБУ не открыло соответствующие дело после его письма.

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"Заслушав объяснения участников производства, исследовав материалы жалобы, следственный судья считает, что жалоба подлежит частичному удовлетворению", - говорится в решении суда.