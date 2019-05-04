НАБУ обыскивает ГФС Львовской области

Детективы Национального антикоррупционного бюро и следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к отдельным должностным лицам главного управления ГФС во Львовской области. Об этом НАБУ сообщает в Facebook.

Следственные действия начались по месту их работы накануне вечером под процессуальным руководством прокуроров ГПУ.

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Обыски также проводятся в ряде компаний.

"Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования фактов незаконного формирования налогового кредита по НДС, а также незаконного вывода, за вознаграждение, безналичных средств с реального сектора экономики в наличные", - подчеркнули в НАБУ.

Предварительная правовая квалификация - ст 205 ч.2, 364 ч.2 УК Украины.