UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НАБУ подозревает бывшего главу Полтавской ОГА в мошенничестве на тендерах

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 18:29
НАБУ подозревает бывшего главу Полтавской ОГА в мошенничестве на тендерах - Фото
Фото: пресс-служба НАБУ

По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении в получении 176 000 евро и автомобиля в качестве неправомерной выгоды, а также мошенничестве бывшему главе Полтавской облгосадминистрации и его сообщникам. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.   

Речь идет о Валерии Головко, возглавлявшего Полтавскую ОГА с декабря 2014 года по март 2019 года, уточнили LIGA.net в правоохранительных органах. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Установлено, что в августе 2017 года глава ОГА при пособничестве своего первого заместителя и советника потребовал от предпринимателя 176 000 евро за помощь в победе компаний предпринимателя в процедурах госзакупок облгосадминистрации. В частности, предполагалось заключения с этими компаниями договоров на ремонт дорог в области за средства бюджета облгосадминистрации. 

При этом, в ноябре, не выполнив обещания, за которые получил 176 000 евро, чиновник, действуя совместно со своим первым заместителем и советником, повторно выразил просьбу о предоставлении неправомерной выгоды.  

Как результат, в декабре 2017 года глава ОГА получил от того же предпринимателя за совершение тех же действий автомобиль люкс-класса за 7,5 млн грн, как подарок на свой день рождения. 

Также, в рамках расследования установлено, что в январе 2018 года чиновник мошенническим путем завладел частью принадлежащих упомянутому предпринимателю денежных средств, полученных в качестве займа. Так, получив 85 000 евро (около 3 млн грн), глава облгосадминистрации так и не вернул предпринимателю около 1,7 млн гривен. 

Аналогичные сообщения о подозрении, но с дополнительной квалификацией (пособничество), вручены и обоим соучастникам – бывшему первому заместителю и бывшему советнику председателя облгосадминистрации. 

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
тендер набу взятка подозрение сап Полтавская ОГА
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 