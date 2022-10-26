НАБУ подозревает бывшего главу Полтавской ОГА в мошенничестве на тендерах
По согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении в получении 176 000 евро и автомобиля в качестве неправомерной выгоды, а также мошенничестве бывшему главе Полтавской облгосадминистрации и его сообщникам. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Речь идет о Валерии Головко, возглавлявшего Полтавскую ОГА с декабря 2014 года по март 2019 года, уточнили LIGA.net в правоохранительных органах.
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Установлено, что в августе 2017 года глава ОГА при пособничестве своего первого заместителя и советника потребовал от предпринимателя 176 000 евро за помощь в победе компаний предпринимателя в процедурах госзакупок облгосадминистрации. В частности, предполагалось заключения с этими компаниями договоров на ремонт дорог в области за средства бюджета облгосадминистрации.
При этом, в ноябре, не выполнив обещания, за которые получил 176 000 евро, чиновник, действуя совместно со своим первым заместителем и советником, повторно выразил просьбу о предоставлении неправомерной выгоды.
Как результат, в декабре 2017 года глава ОГА получил от того же предпринимателя за совершение тех же действий автомобиль люкс-класса за 7,5 млн грн, как подарок на свой день рождения.
Также, в рамках расследования установлено, что в январе 2018 года чиновник мошенническим путем завладел частью принадлежащих упомянутому предпринимателю денежных средств, полученных в качестве займа. Так, получив 85 000 евро (около 3 млн грн), глава облгосадминистрации так и не вернул предпринимателю около 1,7 млн гривен.
Аналогичные сообщения о подозрении, но с дополнительной квалификацией (пособничество), вручены и обоим соучастникам – бывшему первому заместителю и бывшему советнику председателя облгосадминистрации.
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