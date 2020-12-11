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Надбавки самому себе в 1000%. Экс-главе фискальной службы сообщили о подозрении

11.12.2020, 16:29
Надбавки самому себе в 1000%. Экс-главе фискальной службы сообщили о подозрении - Фото
Иллюстративное фото (Фото: пресс-служба ГБР)

Бывшему и.о. главы Государственной фискальной службы сообщили о подозрении. В 2019-2020 году он устанавливал себе надбавки за интенсивность работы в размере 1000% от оклада, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Установка надбавок должна была соглашаться с профильным министром, который координирует деятельность ГФС. Ущерб госбюджету в результате действий чиновника в ГБР оценивают в 300 000 грн.

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Экс-главе ГФС сообщили о подозрении в превышении власти и служебных полномочий (ч.3 ст.365 УК Украины). Нарушение этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на семь-десять лет.

В 2019-2020 году и.о. главы ГФС был Денис Гутенко. В ГБР добавили, что сейчас его местоположение не установлено.

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Александр Мясищев
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