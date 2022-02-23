"Надо 100% на оборону – так и будет". Рада изменила порядок использования госбюджета

Верховная Рада разрешила Кабинету Министров в течение трех месяцев распоряжаться государственным бюджетом без согласования с ним. Расходы на оборону становятся абсолютным приоритетом.

"Если нужно 100% расходов бюджета направить на оборону – значит так и будет, все остальные будут перекрыты", – заявила, представляя законопроект, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко.

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Депутаты прописали в Бюджетном кодексе новую статью, согласно которой ряд его положений не будут применяться в связи с усилением вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, признанием ею самопровозглашенных образований на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины и в целях обеспечения осуществления расходов на безопасность и оборону.

Среди них – статья 23 об обязательном согласовании с парламентским комитетом по бюджету решений о перераспределении расходов бюджета и предоставлении кредитов из бюджета.

Проектом закона, опубликованным на сайте Верховной Рады, также предусматривается приостановка действия статьи 55 Бюджетного кодекса о защищенных статьях расходов: оплата труда бюджетников, обслуживание государственного долга, социальное обеспечение, текущие трансферты местным бюджетам и т.д.

Спикер Руслан Стефанчук заявил, что деньги на армию будут перераспределяться не сразу, а при необходимости. Но подтвердил, что все расходы могут пойти только на оборону.

"Мы не просто увеличили финансирование армии, а предоставили ей неограниченный ресурс для защиты государства. Украинцы защищают всех нас и нашу страну под давлением и пулями агрессора. Наша задача обеспечить украинскую армию всем необходимым", - написал Стефанчук в Facebook.

Законопроект №7100 поддержали 347 народных депутатов всех фракций, в том числе пророссийского ОПЗЖ.

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Андрей Водяный

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