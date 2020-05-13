В НБУ опровергают продажу $500 млн Нафтогазом. В резервы купили только $50 млн

Национальный банк (НБУ) 12 мая выкупил на межбанковском рынке $51 млн, а не $560 млн, сообщили LIGA.net в пресс-службе регулятора.

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“Мы не располагаем информацией об участии Нафтогаза во вчерашних торгах, а покупка валюты НБУ 12 мая составила $51 млн”, - отметили в пресс-службе.

Ранее издание Finance.ua сообщило, что НБУ выкупил вчера около $560 млн в резервы, минимум $500 млн из которых якобы продал НАК “Нафтогаз”.

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