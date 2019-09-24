Налог на посылки. Нефьодов выступил за возвращение лимита в €150

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов считает, что снижение лимита на безналоговую пересылку посылок в Украину из-за границы до 100 евро было неэффективным, поэтому он частично поддерживает идею возвращения лимита в 150 евро. Об этом Нефьодов сказал в эфире 5 канала.

"В какой-то перспективе я бы выступал за возвращение лимита в 150 евро, но с одновременным изменением механизма оформления посылок вообще", - сказал глава таможни.

По его мнению, сейчас процедура оплаты пошлин и налогов с полученных посылок, стоимость которых превышает 100 евро, слишком сложная. Для этого нужно обращаться в таможенную службу и подать декларацию, которая до сих пор существует в бумажной форме.

"Я не могу себе представить человека, который самостоятельно поедет на таможню, оформит таможенную декларацию для того, чтобы заплатить 100 грн пошлины. Соответственно, надо нанимать таможенного брокера, а его услуги в 5-6 раз превышают расходы на эту пошлину", - констатировал Нефьодов.

Он также добавил, что государство получает от пошлин и налогов с посылок гораздо меньше, чем тратит на поддержание работы таможен. Он считает, что оплату этих сборов нужно перевести в электронную форму.