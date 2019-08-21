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Деньги для «ДНР». Имущество топ-менеджера Мотор Сичи арестовали

Деньги для «ДНР». Имущество топ-менеджера Мотор Сичи арестовали
21.08.2019, 09:46

Суд арестовал имущество топ-менеджера Мотор Сичи, которого подозревают в финансировании терроризма

Жовтневый районный суд Мариуполя арестовал имущество директора Снежнянского машиностроительного завода (СМЗ) АО Мотор Сич Александра Недашковского из-за подозрений руководства в финансировании терроризма. Об этом пишет НВ Бизнес со ссылкой на решение суда.

Предприятие находится на временно неконтролируемой территории Донецкой области. Оно перечислило в "бюджет ДНР" минимум 12 млн грн.

Согласно материалам ходатайства следователей СБУ, после 7 апреля 2014 года директор и начальник финансового отдела СМЗ приняли решение о продолжении деятельности обособленного подразделения АО Мотор Сич на оккупированной территории.

Чтобы скрыть причастность должностных лиц СМЗ к финансированию террористов и оплаты заводом так называемых "налогов и других обязательных платежей" в "Центральный республиканский банк ДНР" ("ЦРБ ДНР"), была внедрена схема проведения операций, которые имеют признаки бестоварных, с субъектами предпринимательской деятельности на территории Украины и России. Все эти компании контролировались одним и тем же человеком, который объявлен в розыск.

Среди предприятий, с которыми сотрудничало СМЗ, в тексте судебного решения называются ЧП Содействие, ООО Донуглемет (владелец – Дмитрий Автономов, объявлен в розыск), ООО Торговые системы, ООО Медея и другие субъекты хозяйствования. С ними заключались договора на покупку товаров (например, керосина, ГСМ и др.) и переводились деньги на счета этих компаний.

После того, как компании получали деньги от завода, аналогичная сумма в наличной форме вносилась на счета "ЦРБ ДН" в так называемый "бюджет ДНР" в качестве оплаты так называемых "налогов и единых взносов" Снежнянским машзаводом.

В течение 2015 года машзавод заплатил в "ЦРБ ДНР" "налогов" на сумму 32,066 млн российских рублей, что соответствует 12,05 млн грн.

О подозрении директора СМЗ в финансировании терроризма СБУ сообщила в июле.

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Мотор Сич финансирование терроризма Снежнянский машиностроительный завод
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