Налоги, отчеты и проверки. Рада приняла законопроекты для работы бизнеса в военное время

В четверг, 3 марта, Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроекты №7121-1 и №7125 об особенностях налогообложения и представления отчетности в период действия военного положения. Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.

Документами предусматривается, прежде всего, прекращение налоговых проверок на время военного положения.

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Также подавать отчеты и другие документы можно через 90 дней после прекращения или отмены военного положения.

Законопроекты также предусматривают:

предоставление возможности представления отчетов и других документов через 90 дней после прекращения или отмены военного положения;

в период военного положения не будут проводиться какие-либо проверки своевременности и полноты представления отчетов или документов отчетного характера;

освобождаются от ответственности плательщики при невозможности выполнения своих обязанностей;

налоговые проверки не начинаются, а начатые проверки останавливаются;

операции по добровольной передаче средств, товаров, в том числе подакцизных, предоставление услуг в пользу ВСУ и подразделений территориальной обороны без предварительного или последующего возмещения их стоимости, не считаются операциями по реализации для целей налогообложения;

учет в составе расходов в полном объеме средств и имущества, передаваемого ВСУ и другим подразделениям;

сумма возмещения стоимости горючего, израсходованного при предоставлении услуг по перевозке для обеспечения нужд ВСУ и подразделений территориальной обороны, не включается в состав налогооблагаемого дохода физических лиц, оказывающих такие услуги;

продолжается действие лицензий на производство подакцизной продукции.

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Наталия Софиенко

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