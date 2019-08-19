Налоговый долг: ГФС подала в суд на Укрнафту

кружной административный суд Киева 14 августа открыл дело по иску Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы к Укрнафте о взыскании налогового долга перед бюджетом на сумму 547,1 млн грн. Об этом пишет Finbalance.

По данным Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, за семь месяцев этого года общий налоговый долг Укрнафты увеличился с 14,6 млрд грн до 15,8 млрд грн (в т.ч. 3,5 млрд грн - по налогу на прибыль и НДС, 12,2 млрд грн - рентные платежи).

В Укрнафте сообщили, что за январь-июль компания оплатила налоги в бюджеты всех уровней на 7,6 млрд грн (в т.ч. 52 млн грн в счет погашения просроченного налогового долга). В компании утверждают, что в 2018 году Укрнафта "в полном объеме выполнила текущие налоговые обязательства, оплатив 16,3 млрд грн и заняв четвертое место среди крупнейших налогоплательщиков страны".

В августе Кабинет министров Украины обратился в Хозсуд Киева с иском к Укрнафте о взыскании 1,5 млр грн. В качестве третьих лиц в деле фигурируют Нафтогаз и Министерство финансов.

В конце марта акционеры Укрнафты согласились заключить договоры о продаже Укрнафтой 406,2 млрд куб. м природного газа для Нафтогаза. Вырученные деньги должны быть в полном объеме направлены на погашение налогового долга.

За первое полугодие прибыль Укрнафты упала более чем в 100 раз. Чистая прибыль компании составила 18,24 млн грн.

За 2018 год Укрнафта получила 6,63 млрд грн чистой прибыли. За первый квартал 2019 года компания выплатила 3,6 млрд грн налогов и погасила 1,5 млрд налогового долга.

Читайте также: Нафтогаз отказался от идеи разделения Укрнафты