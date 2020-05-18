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Налоговый долг превысил 106 млрд грн. Депутат показал документ

Налоговый долг превысил 106 млрд грн. Депутат показал документ
18.05.2020, 12:38

По данным ГНС, обязательства бизнеса перед государством выросли до 106,47 млрд грн

За январь-апрель налоговый долг составляет 106,47 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы, которые в Telegram-канале опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.

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Наибольшими должниками являются предприятия добывающей промышленности и разработке карьеров - 28,85 млрд грн; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 26,98 млрд грн; перерабатывающая промышленность - 11,3 млрд грн; финансовая и страховая деятельность - 10 млрд грн.

По оперативным данным ГНС, за январь-апрель по платежам, которые контролируются налоговой, в сводный бюджет поступило (сальдо) 225,6 млрд грн. Это на 16,1 млр грн, или на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

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Анна Андреева
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Государственная налоговая служба налоговый долг долги предприятий
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