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Налоговый контроль. Украина начнет автоматический обмен данными о счетах

06.09.2021, 17:23
Налоговый контроль. Украина начнет автоматический обмен данными о счетах - Фото
Фото: Depositphotos

Украина официально заявила о своем намерении внедрить международный стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах в налоговых целях (CRS Стандарт) в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на сообщение Глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей ОЭСР.

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Отмечается, что этот "мощный новый инструмент", используемый уже более чем в 100 юрисдикциях, поможет Украине получать дополнительные налоговые поступления путем выявления случаев уклонения от уплаты налогов и способствовать повышению уровня соблюдения налогового законодательства.

  • По данным ОЭСР, в 2019 году 100 налоговых администраций обменялись информацией о 84 млн финансовых счетах, на которых находились активы на около 10 трлн евро. С каждым годом международная сеть автоматического обмена расширяется – в 2020 году обмен осуществили 105 стран, а в 2021 году еще четыре страны совершат свой первый обмен. Украина планирует осуществить первый обмен информацией в сентябре 2023 года за отчетный 2022 год.

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Юрий Тарасовский
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налоги уклонение от налогов
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