НАПК перечислило 125 млн грн пяти партиям

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) приняло решение предоставить политическим партиям государственное финансирование уставной деятельности в I квартале этого года. Об этом сообщается на сайте НАПК.
Бюджетное финансирование получат пять парламентских партий:
Партии Оппозиционный блок деньги не перечислили из-за необходимости довыяснить обстоятельства, возникшие в результате взаимоисключающих требований представителей партии и рассмотрения судебного дела.
Общая сумма госфинансирования на 2019 год, которая будет распределена между политическими партиями, составляет 565,68 млн грн. НАПК перечисляет средства на счета каждой партии ежеквартально.
В Нацагентстве напоминают, что право на финансирование в 2019 году получили партии, которые на парламентских выборах в 2014 году набрали не менее 5% голосов избирателей (прошли в Верховную Раду).
После следующих парламентских выборов финансироваться будут все партии, которые получили не менее 2% голосов избирателей.