НАПК перечислило 125 млн грн пяти партиям

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) приняло решение предоставить политическим партиям государственное финансирование уставной деятельности в I квартале этого года. Об этом сообщается на сайте НАПК.

Бюджетное финансирование получат пять парламентских партий:

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Народный фронт - 36,36 млн грн;

Партия Блок Петра Порошенко Солидарность – 35,84 млн грн;

Радикальная партия Олега Ляшко - 12,23 млн грн;

ВО Батькивщина - 9,33 млн грн;

Объединение Самопомощь - получит 32,16 млн грн, из которых 14,14 млн грн - это средства за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.

Партии Оппозиционный блок деньги не перечислили из-за необходимости довыяснить обстоятельства, возникшие в результате взаимоисключающих требований представителей партии и рассмотрения судебного дела.

Общая сумма госфинансирования на 2019 год, которая будет распределена между политическими партиями, составляет 565,68 млн грн. НАПК перечисляет средства на счета каждой партии ежеквартально.

В Нацагентстве напоминают, что право на финансирование в 2019 году получили партии, которые на парламентских выборах в 2014 году набрали не менее 5% голосов избирателей (прошли в Верховную Раду).

После следующих парламентских выборов финансироваться будут все партии, которые получили не менее 2% голосов избирателей.