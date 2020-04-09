Нарушение карантина. Киевляне заплатили в бюджет почти 100 000 грн штрафов

Киевляне, нарушившие ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса, заплатили в бюджет 100 000 грн штрафов. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
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"На сегодняшний день полиция составила уже 600 административных протоколов. По нескольким взыскали в бюджет города уже 100 000 гривень", - сказал Кличко и уточнил, что штрафы взимают через суд.
Кличко подчеркнул, что ослабление ограничительных мер будут рассматривать только после снижения динамики заболеваемости в столице.
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