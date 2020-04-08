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Нарушения на 500 млн грн. Таможня отчиталась о борьбе с контрабандой

Нарушения на 500 млн грн. Таможня отчиталась о борьбе с контрабандой
08.04.2020, 12:50

Гостаможслужба передала в суд более 3500 дел на сумму почти 290 млн грн

В I квартале Государственная таможенная служба обнаружила правонарушений на 554,6 млн грн. Об этом сообщает Новая таможня.

Уточняется, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, таможня составила на 38% больше протоколов о нарушении правил с реально изъятыми предметами правонарушений и на 120% больше дел передала в суд.

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В частности, среди изъятой контрабанды: на 73% больше промышленных товаров на сумму 134,3 млн грн (в прошлом - на 77,5 млн грн); на 69% больше валюты на сумму 28,2 млн грн (в прошлом - на 16,7 млн грн); на 20,03 млн грн продовольственных товаров.

Гостаможслужба также передала в суд на 120% больше дел, чем в квартале 2019-го: 3561 на сумму почти 286 млн грн. По результатам рассмотрения дел судами конфискованы товары и наложены штрафы на общую сумму 131 млн грн.

Выросло и количество протоколов о нарушениях должностных лиц - 842 протоколов.

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Анна Андреева
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таможня контрабанда гостаможслужба
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