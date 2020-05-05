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Население во всем мире потеряло $3,4 трлн из-за коронавируса - ООН

Население во всем мире потеряло $3,4 трлн из-за коронавируса - ООН
05.05.2020, 09:09

В ООН заявляют, что ни одна страна мира в одиночку не может выстоять против трудностей, вызванных распространением COVID-19

Население мира в 2020 году в результате пандемии коронавируса COVID-19 понесло убытки в размере $3,4 трлн. Об этом заявил председатель 74 сессии Генассамблеи ООН, представитель Нигерии Тиджани Мухаммад-Банде, сообщает Интерфакс-Украина

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"Согласно данным Международной организации труда (МОТ), из-за пандемии коронавируса в 2020 году люди по всему миру понесли убытки в размере $3,4 трлн", - подчеркнул он. 

По словам Мухаммад-Банде, все страны находятся под большим давлением. Ни одна страна мира в одиночку не может выстоять против таких трудностей. 

"Мы (ООН) хотим совместными усилиями победить пандемию COVID-19", - отметил он.

Для этого, по словам Мухаммад-Банде, должна быть создана новая, устойчивая система, которая прекратит войны в различных странах.

"Мы призвали весь мир к прекращению войн. Сейчас кризисная ситуация во всем мире", - отметил он.

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Юрий Тарасовский
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COVID-19 борьба с коронавирусом
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