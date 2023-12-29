Наследница империи L'Oreal стала первой женщиной с состоянием более $100 млрд

Самая богатая женщина в мире француженка Бетанкур-Майерс вошла в историю с новым рекордом

Франсуаза Бетанкур-Майерс (Фото: EPA / IAN LANGSDON)

Франсуаза Бетанкур-Майерс, внучка основателя французской косметической компании L'Oreal, стала первой женщиной, состояние которой превысило $100 млрд, по версии Bloomberg Billionaires Index.

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В четверг акции L'Oreal обновили исторический максимум, а с начала года капитализация компании подскочила на треть до $268 млрд.



Благодаря этому Бетанкур-Майерс, владеющая около 35% компании, сейчас занимает 12-е место в списке самых богатых людей мира.

Среди самых богатых людей Франции Бетанкур-Майерс на втором месте, уступая основателю LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Бернару Арно ($179 млрд).

Бетанкур-Майерс также возглавляет семейную холдинговую компанию Téthys, которая, помимо доли в L'Oréal, инвестировала в страхового брокера April Group, сеть частных больниц Elsan, модный бренд Sezane.