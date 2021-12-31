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Наторговали на $6 трлн: Китай достиг исторического максимума во внешней торговле товарами

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 09:09
Наторговали на $6 трлн: Китай достиг исторического максимума во внешней торговле товарами - Фото
Фото: depositphotos.com

Объем товарных экспортных и импортных операций Китая достигнет исторического рекорда в $6 трлн по итогам 2021 года. Об этом пишет китайское издание CGTN со ссылкой на данные, озвученные замминистром торговли страны Жэнь Хунбином.   

За текущий год объем внешней торговли Китая вырос на 20% или на $1,3 трлн по сравнению с 2020 годом, уточнил замминистра. 

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Половину (49,5%) своих товаров Китай продал в развивающиеся страны. Частные компании обеспечили 58% от общей суммы экспорта.  

За текущий год Китай построил 2000 логистических хабов за рубежом, общей площадью более 16 млн кв.м, чтобы ускорить доставку купленных онлайн товаров.  

Расширение электронной коммерции стоит в основе текущей бизнес-модели внешней торговли страны, подтвердил замминистра. 

Для увеличения объемов экспортно-импортных операций Китай намерен и в дальнейшем расширять трансграничную электронную торговлю, превратить некоторые города или регионы в офшорные торговые зоны и ускорить цифровизацию внешней торговли. 

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Роман Брыль
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товары из Китая внешняя торговля китайский импорт
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