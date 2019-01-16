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16.01.2019, 13:14

Нацбанк назвал риски для украинской экономики в 2019 году

Нацбанк назвал риски для украинской экономики в 2019 году

Выборы, агрессия Росиии, торговые войны и уход инвесторов

Национальный банк назвал риски для экономики Украины в 2019 году. Они заложены в стратегии НБУ на нынешний год.

Основными внутренними рисками Нацбанк считает ухудшение инфляционных ожиданий на фоне президентских и парламентских выборов и трудовую миграцию украинцев.

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Во время избирательных кампаний увеличится уровень популизма. А планы по смягчению условий трудоустройства иностранцев в Чехии и Германии увеличат отток рабочей силы, отмечают в НБУ.

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"Отток рабочей силы повышает диспропорции между спросом и предложением на рынке труда с последующим ростом зарплат и локальным дефицитом квалифицированных работников", - говорится в документе.

Среди внешних рисков - военная агрессия России и напряженная ситуация в Азовском море; торговые войны и замедления мировой экономики; ослабление интереса инвесторов к развивающимся странам в связи с более жесткой монетарной политикой центральных банков ведущих стран.

Негативным эффектом Brexit и противостояний США и Китая может стать избыток предложения сырьевых товаров в отдельных регионах мира и понижение цен на них. Валютные поступления от экспорта могут сократиться и повлиять на курс гривни, прогнозируют в Нацбанке.

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Теги: мировая экономика, нацбанк, НБУ, выборы-2019, торговые войны, экономические риски
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