UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Нацбанк оценил потери украинских аграриев из-за проблем с экспортом в страны-соседи

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 17:22
Нацбанк оценил потери украинских аграриев из-за проблем с экспортом в страны-соседи - Фото
Сергей Николайчук (фото: Facebook)

Национальный банк Украины снизил прогноз экспорта украинской агропродукции во втором квартале этого года на $200 млн из-за запрета импорта украинских сельхозпродуктов. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук на брифинге, транслировавшемся на YouTube.

"Мы учли этот фактор и уже на второй квартал снизили экспорт нашей агропродукции примерно на $200 млн", – сказал он.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По его словам, потери от запрета экспорта в страны-соседи будут более значительными.

"Но мы также учитывали возможности переориентации на другие страны, в том числе и за счет использования зернового коридора", – добавил он.

На третий-четвертый квартал этого года Нацбанк дополнительных потерь не закладывал.

"Однако мы прекрасно понимаем, что есть определенные риски, связанные как с возможностью пролонгации этих санкций соседними странами, так и еще с большими осложнениями работы зернового коридора", – сказал Николайчук.

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
НБУ украинская агропродукция
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 