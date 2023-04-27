Нацбанк оценил потери украинских аграриев из-за проблем с экспортом в страны-соседи

Национальный банк Украины снизил прогноз экспорта украинской агропродукции во втором квартале этого года на $200 млн из-за запрета импорта украинских сельхозпродуктов. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук на брифинге, транслировавшемся на YouTube.

"Мы учли этот фактор и уже на второй квартал снизили экспорт нашей агропродукции примерно на $200 млн", – сказал он.

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По его словам, потери от запрета экспорта в страны-соседи будут более значительными.

"Но мы также учитывали возможности переориентации на другие страны, в том числе и за счет использования зернового коридора", – добавил он.

На третий-четвертый квартал этого года Нацбанк дополнительных потерь не закладывал.

"Однако мы прекрасно понимаем, что есть определенные риски, связанные как с возможностью пролонгации этих санкций соседними странами, так и еще с большими осложнениями работы зернового коридора", – сказал Николайчук.

Польша и Венгрия 15-16 апреля, Словакия 17 апреля и Болгария 19 апреля приостановили импорт зерна и других пищевых продуктов из Украины.

В Евросоюзе назвали односторонние меры неприемлемыми и предложили найти общеевропейское решение.

Наталія Софієнко

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