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НБУ проиграл суд по платежной системе

НБУ проиграл суд по платежной системе
15.08.2019, 13:10

Суд подтвердил решение Окружного админсуда о неправомерном исключении из реестра 24nonStop

Шестой апелляционный административный суд отказал Национальному банку (НБУ) в апелляционном иске к компании Ай Ти Финанс об исключении из реестра платежной системы 24nonStop. Решение от 23 июля опубликовано в едином судебном реестре.

Суд оставил без изменений решение Окружного административного суда Киева от 28 марта, которое отменило исключение 24nonStop из реестра.

Постановление апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и не подлежит кассационному обжалованию.

24nonStop была одной из крупнейших в стране по количеству терминалов. Система позволяла продавать электронные ваучеры и оплачивать мобильную связь, интернет, IP-телефонию и прочее.

Согласно госреестру, владельцами компании Ай Ти Финанс являются жители Киева Дмитрий Рубанов, Дмитрий Потапенко и житель Вишневого Андрей Степаненко.

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НБУ платежные системы окружной админсуд 24nonStop шестой апелляционный суд
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