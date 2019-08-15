НБУ проиграл суд по платежной системе

Шестой апелляционный административный суд отказал Национальному банку (НБУ) в апелляционном иске к компании Ай Ти Финанс об исключении из реестра платежной системы 24nonStop. Решение от 23 июля опубликовано в едином судебном реестре.

Суд оставил без изменений решение Окружного административного суда Киева от 28 марта, которое отменило исключение 24nonStop из реестра.

Постановление апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия, является окончательным и не подлежит кассационному обжалованию.

24nonStop была одной из крупнейших в стране по количеству терминалов. Система позволяла продавать электронные ваучеры и оплачивать мобильную связь, интернет, IP-телефонию и прочее.

Согласно госреестру, владельцами компании Ай Ти Финанс являются жители Киева Дмитрий Рубанов, Дмитрий Потапенко и житель Вишневого Андрей Степаненко.