Нацбанк увеличил скупку валюты

Национальный банк (НБУ) с 20 по 24 мая купил на межбанковском валютном рынке $70 млн, сообщает пресс-служба регулятора. Это в три раза больше, чем неделей ранее.

С использованием механизма Matching было куплено $30 млн, еще $40 млн - по запросу лучшего курса.

С начала года с помощью Matching НБУ купил $744 млн, продал - $108,5 млн.

Путем интервенций с января было куплено регулятором $1 млрд 305,2 млн, продано - $188,43 млн.

Кроме того, с начала года было продано $79,93 млн по интервенции по единому курсу, а куплено - $546,2 млн.