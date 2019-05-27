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27.05.2019, 11:59

Нацбанк увеличил скупку валюты

Нацбанк увеличил скупку валюты

Регулятор выкупил на межбанке $70 млн - в три раза больше, чем неделей ранее

Национальный банк (НБУ) с 20 по 24 мая купил на межбанковском валютном рынке $70 млн, сообщает пресс-служба регулятора. Это в три раза больше, чем неделей ранее.

С использованием механизма Matching было куплено $30 млн, еще $40 млн - по запросу лучшего курса. 

С начала года с помощью Matching НБУ купил $744 млн, продал - $108,5 млн. 

Путем интервенций с января было куплено регулятором $1 млрд 305,2 млн, продано - $188,43 млн. 

Кроме того, с начала года было продано $79,93 млн по интервенции по единому курсу, а куплено - $546,2 млн.

Matching - один из популярных форматов, в котором НБУ проводит валютные интервенции. Он подразумевает, что регулятор видит все доступные ценовые предложения на рынке, но не знает, кто именно из банков их предлагает. О том, что в сделке участвует сам регулятор, знает только его контрагент. Механизм Matching Нацбанк начал использовать в апреле 2018-го.
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Теги: нацбанк, валюта
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