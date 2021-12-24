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Национальный авиаперевозчик зарегистрировал дебютный выпуск акций на 500 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
24.12.2021, 14:48
Национальный авиаперевозчик зарегистрировал дебютный выпуск акций на 500 млн грн - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный авиаперевозчик Украинские национальные авиалинии зарегистрировал в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку дебютный выпуск акций на 500 млн грн, сообщает пресс-службу регулятора.

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Национальный авиаперевозчик выпустит 50 000 акций номиналом по 10 грн. Владельцем всего пакета акций станет Министерство инфраструктуры, пишет Интерфакс-Украины.

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  • В сентябре 2020 года ВР зарегистрировали законопроект, который предлагает профинансировать создание государственной авиакомпании за счет взаимозачетов между Укрнафтой, НАК Нафтогаз Украины и госбюджетом. 
  • 18 ноября 2021 года ВР приняла за основу законопроект №6298 о выделении 2,5 млрд грн для финансирования инфраструктурных проектов, в частности 500 млн грн на формирование уставного капитала национального авиаперевозчика.
  • 25 ноября Владимир Зеленский анонсировал создание государственного авиаперевозчика – Ukrainian national airlines (UNA). 
  • 21 декабря 2021 года Кабмин разрешил национальному авиаперевозчику потратить уставной капитал включительно на приобретение гражданской авиакомпании (или доли в ней).
  •  Укроборонпром заказал пять пассажирских самолетов для авиаперевозчика Украинские национальные авиалинии. 

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Наталия Фреик
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Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украинские национальные авиалинии
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