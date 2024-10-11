Нацполиция нарушает антимонопольное законодательство: блокирует выращивание мака — АМКУ
Антимонопольный комитет признал в действиях Национальной полиции нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных действий органа власти. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
АМКУ приняло соответствующее решение после заявления ООО "Украинский мак", которое выращивает мак снотворный. Компания жаловалась, что Нацполиция отказывает ей в выдаче разрешения, необходимого для получения лицензии, из-за отсутствия договора об охране именно с полицией охраны.
В ходе рассмотрения дела АМКУ выяснил, что в течение 2019-2024 годов Нацполиция отказывала в выдаче разрешений и другим компаниям.
В Законе Украины "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах" предусмотрена обязанность владельцев лицензий принять меры по обеспечению установленного законодательством режима охраны посевов, мест хранения и переработки этих растений.
Полиция аргументирует отказ в выдаче разрешений рядом нормативных документов (постановления Кабмина №1026 и 975, приказом МВД №507), где идет речь о полномочиях полиции охраны.
В свою очередь АМКУ указывает, что в Законе о наркотических средствах не установлены требования по обеспечению охраны исключительно с участием полиции охраны.
Комитет установил, что такие действия полиции ограничивают предприятия из сферы оборота наркотических средств в выборе субъекта охранной деятельности. Это приводит к ограничению конкуренция на данном рынке, поскольку возможность работать на нем зависит от получения разрешения полиции.
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