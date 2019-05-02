Названа самая красивая банкнота 2018 года: фото

Международное сообщество банкнот (International Bank Note Society - IBNS) назвало 10 канадских долларов самой красивой купюрой 2018 года. Об этом сообщается на сайте IBNS.

Всего в прошлом году в разных странах мира в оборот поступило более 150 новых бумажных денег и только 15 купюр были отобраны IBNS.

Реклама

Как отмечается в сообщении IBNS, почти с самого начала в голосовании побеждала новая вертикально ориентированная 10-долларовая банкнота Канады. На звание самой красивой купюры претендовали также 200 швейцарских франков, 500 норвежских крон, 100 российских рублей и 40 долларов Соломоновых островов.

На одной стороне 10-долларовой купюры изображена Виола Десмонд - известная правозащитница, боровшаяся за расовое равенство в Канаде. И это первая канадская женщина, появившаяся на банкноте (до этого на купюрах были были только британки).

На обратной стороне изображен музей прав человека в Виннипеге.

Размеры новой канадской банкноты – 6 дюймов (15,24 см) на 2,75 дюймов (7 см). Защитные особенности включають 3D технологию, прозрачность, металлические изображения и символы, а также цветовые сдвиги.

В IBNS отмечают, что банкноты, содержащие полимеры, уже пятый год подряд получают награды Bank Note of the Year.