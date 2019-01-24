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24.01.2019, 09:53

Названы футбольные клубы с самыми высокими доходами

Названы футбольные клубы с самыми высокими доходами

Мадридский "Реал" возглавил рейтинг футбольных клубов мира с самым большим доходом

Самый большой доход среди футбольных клубов мира получил мадридский "Реал", свидетельствуют результаты исследования аудиторской компании Deloitte.

Доход футбольного клуба за 2017/2018 сезон оценивается в €750 млн, что является рекордным заработком за год в истории. Это 12 раз, когда "Реал" занимает первое место в рейтинге, вернув себе лидерство после перерыва, указывают в Deloitte.

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На втором месте оказалась "Барселона", обогнав английский. "Манчестер Юнайтед". Доход каталонской команды Deloitte оценил в €690,4 млн.

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"Красные дьяволы" (так называют Манчестер Юнайтед болельщики) получила за 2017/2018 сезон €666 млн.

Также в пятерку клубов с самым большим доходом вошли чемпион Германии "Бавария" (€629,2 млн), и "Манчестер сити" (€568,4 млн)

Далее расположились "Пари Сен Жермен" (€541,7 млн), "Ливерпуль" (€513,7 млн), "Челси" €505,7 млн), лондонский "Арсенал" (€439,2 млн) и "Тоттенхем" (€428,3 млн).

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Теги: исследование, доход, Барселона, Реал, реал мадрид, Манчестер Юнайтед, футбольный клуб
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