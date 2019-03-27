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Трагедия MH17. Нидерланды и Австралия начали переговоры с Россией
27.03.2019, 10:45

Названы крупнейшие доноры Украины. Куда идут деньги

Названы крупнейшие доноры Украины. Куда идут деньги

В 2018 году Украина получила $6,6 млрд международной технической помощи

В течение 2018 года в Украине реализовывалось 618 проектов международной технической помощи (МТП) общей сметной стоимостью $6,6 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В министерстве уточняют, что МТП - это ресурсы и услуги, предоставляемые донорами на безвозмездной и безвозвратной основе в целях поддержки Украины в соответствии с международными договорами.

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Минэкономразвития проанализировало проекты МТП в 2018 году на основании мониторинга, предоставленного их бенефициарами.

В течение 2018 года в Украине реализовывалось 618 проектов МТП общей сметной стоимостью $6,6 млрд, (в том числе 10 проектов стоимостью $3,1 млрд, финансируемых из Чернобыльского фонда Укрытие и Счета ядерной безопасности). Количество проектов в 2018 году на 109 (почти на $1 млрд) МТП больше, чем в 2017 году.

Крупнейшими донорами в прошлом году традиционно были: США - более $2 млрд (124 проекта), ЕБРР - $759,7 млн (44 проекта), ЕС - $522,3 млн (235 проектов), Германия - $386,9 млн (39 проектов), Канада - $ 152,3 млн (18 проектов).

По сферам целевого назначения финансирование получили:

  • нацбезопасность и оборона - $1,2 млрд (28%),
  • ядерная безопасность (без учета Чернобыльского фонда) - $819,1 млн (20%),
  • управление и гражданское общество - $509,8 млн (12%),
  • восстановление Донбасса и поддержка внутренне перемещенных лиц - $356,7 млн (9%),
  • региональное развитие - $334,7 млн (8%),
  • энергетика и энергоэффективность - $262 млн (6%),
  • здравоохранение - $137 млн ​​(3%),
  • образование и наука - $120,8 млн (3%).


    Ранее сообщалось, что на создание ОСМД Евросоюз предоставит 4 млн евро. Около 2000 новых ОСМД будут созданы и в целом 4000 ОСМД пройдут обучение по управлению энергоэффективными проектами.

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    Теги: страны-доноры, международная техническая помощь
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