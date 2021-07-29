НБУ аннулировал лицензию Триолан.Мани, которую ГФС оштрафовала на 3,7 млрд грн

Национальный банк Украины аннулировал лицензию финансовой компании Триолан.Мани на перевод средств в национальной валюте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Основанием для лишения лицензии стало непредоставление на запросы Нацбанка письменных объяснений, необходимых для мониторинга в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансирования терроризма, объяснили в НБУ. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

На данном этапе Триолан.Мани оспаривает в судах наложенный на нее в 2019 году штраф в 3,7 млрд грн Государственной фискальной службой (ГФС), уточняет издание finbalance.

Согласно судебным материалам, Триолан.Мани проводила денежные переводы в нацвалюте через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС) без регистратора расчетных операций (РРО). В период 2016-2019 годов объем подобных операций составил 738 млн грн.

Последнее судебное решение в данном споре было принято 14 июля 2021 года: Верховный суд частично удовлетворил требование Триолан.Мани и вернул дело на рассмотрение суду первой инстанции. Также, в июне текущего года хозсуд Киева открыл производство о банкротстве Триолан.Мани.

В госреестре юрлиц учредителями Триолан.Мани указаны Сергей Мищенко и Светлана Остапенко. Эта компания связана с телекоммуникационным провайдером Triolan, уточняет finbalance.

17 сентября 2019 года ГФС оштрафовала Триолан.Мани - дочернее предприятие интеренет-провайдера Triolan, - на 3,7 млрд грн.

В апреле Национальный банк приостановил лицензии четырех страховых компаний. В июне – еще трех. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

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