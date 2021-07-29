UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ аннулировал лицензию Триолан.Мани, которую ГФС оштрафовала на 3,7 млрд грн

29.07.2021, 15:03
НБУ аннулировал лицензию Триолан.Мани, которую ГФС оштрафовала на 3,7 млрд грн - Фото
Фото:depositphotos.com

Национальный банк Украины аннулировал лицензию финансовой компании Триолан.Мани на перевод средств в национальной валюте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.   

Основанием для лишения лицензии стало непредоставление на запросы Нацбанка письменных объяснений, необходимых для мониторинга в сфере противодействия отмыванию незаконных доходов и финансирования терроризма, объяснили в НБУ.    

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

На данном этапе Триолан.Мани оспаривает в судах наложенный на нее в 2019 году штраф в 3,7 млрд грн Государственной фискальной службой (ГФС), уточняет издание finbalance.  

Согласно судебным материалам, Триолан.Мани проводила денежные переводы в нацвалюте через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС) без регистратора расчетных операций (РРО). В период 2016-2019 годов объем подобных операций составил 738 млн грн.   

Последнее судебное решение в данном споре было принято 14 июля 2021 года: Верховный суд частично удовлетворил требование Триолан.Мани и вернул дело на рассмотрение суду первой инстанции.  

Также, в июне текущего года хозсуд Киева открыл производство о банкротстве Триолан.Мани.

В госреестре юрлиц учредителями Триолан.Мани  указаны Сергей Мищенко и Светлана Остапенко. Эта компания связана с телекоммуникационным провайдером Triolan, уточняет finbalance. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ГФС Национальный банк Украины Триолан Мани аннулирование лицензий
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 