НБУ изменил график и правила публикации курса валют

Национальный банк Украины с 27 декабря будет публиковать ежедневный официальный курс гривни ко всем иностранным валютам на два часа раньше - до 16.00.

Как сообщают в пресс-службе НБУ, ранее так оперативно публиковался только официальный курс гривни к доллару США, а курс к остальным иностранным валютам и банковским металлам обнародовали до 18.00.

Изменения утверждены постановлением НБУ №148 от 10 декабря и вступают в силу 27 декабря 2019 года.

Кроме того, постановлением вводятся и другие изменения.

В частности, для ускорения расчета и обнародования официального курса гривни Нацбанк будет использовать в качестве кросс-курсов котировки BFIX иностранных валют в торгово-информационной системе Bloomberg. Сейчас для этого используются данные с сайтов других центробанков, которые публикуются с определенным лагом и не позволяют публиковать официальный курс гривни раньше.

Также для более простого представления и использования официальный курс гривни будет рассчитываться не за 100, а за одну единицу иностранной валюты, то есть в формате $1 = 23,6885 грн (на 10 декабря).

Нацбанк формализовал и принципы формирования перечня валют, к которым рассчитывается курс гривни, и учетной цены банковских металлов. В частности, ежедневно будет рассчитываться официальный курс гривни к валютам, входящим в 1 группу Классификатора иностранных валют, а также валют, эмитентами которых являются страны из ТОП-30 крупнейших торговых партнеров Украины за предыдущий год. Сегодня таких валют - 35. Официальный курс к другим валютам будет публиковаться ежемесячно. Ежедневно будет публиковаться и учетная цена банковских металлов, входящих в 1 группу Классификатора иностранных валют (сейчас это золото, серебро, платина и палладий). Все эти перечни будут обновляться ежегодно с учетом изменений во внешней торговле.

Под котировкой BFIX понимается значение средневзвешенных курсовых / ценовых котировок BGN (Bloomberg Generic Price) иностранных валют / банковских металлов на рынке спот к доллару США, которые ежедневно рассчитываются торгово-информационной системой BLOOMBERG состоянию на 15.30 по киевскому времени.