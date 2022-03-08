НБУ начал финансировать бюджет: первый транш – 20 млрд грн

Национальный банк начал покупать военные облигации для финансовой поддержки государственного бюджета, сообщила пресс-служба регулятора во вторник.

8 марта правление НБУ приняло решение выкупить военные облигации правительства на сумму 20 млрд грн.

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Закон о Национальном банке прямо запрещает НБУ предоставлять кредиты в национальной или иностранной валюте для финансирования расходов государственного бюджета. Но на период действия военного положения Верховная Рада остановила действие статьи 54, запрещавшей предоставление НБУ кредитов государству.

НБУ заверил, что будет финансировать только критические расходы правительства в ограниченных объемах, чтобы минимизировать риски высокой инфляции и нарушение макрофинансовой стабильности.

Целесообразность дальнейшей покупки военных облигаций будет определяться отдельными решениями Национального банка. Они будут зависеть от хода военных действий, состояния в экономике, ситуации на финансовых рынках и в государственных финансах, возможности наполнения бюджета из других источников.

После войны и возвращения экономики и финансовой системы к функционированию на рыночных началах Национальный банк обещает восстановить традиционный формат инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом и запретом финансирования государственного бюджета.

Андрей Водяный

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