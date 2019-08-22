НБУ назвал ключевой риск финансовой стабильности

Ключевым риском за период с августа 2018 года по июль 2019 года для финансовой стабильности Украины была пауза в сотрудничестве с Международным валютным фондом. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на годовой отчет Совета по финансовой стабильности.

Сотрудничество с МВФ, по мнению Совета "является залогом продолжения структурных реформ и рефинансирования внешнего долга по более низким ставкам".

В Совете отмечают, что на финансовую стабильность в Украине существенно в влияли и другие факторы. Среди рисковых названы проблемная задолженность государственных банков, потенциальные негативные последствия неблагоприятного развития событий вокруг ПриватБанка, финансового состояния Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Украина справится с выплатами по госдолгу до конца года даже без программы МВФ.

Национальный банк (НБУ) прогнозирует, что объем новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) составит $5-10 млрд, а ожидаемый срок ее действия - 4 года.

НБУ заставит банки избавиться от проблемных кредитов. В НБУ также завили о планах повысить требования к банкам , предоставляющими потребительские кредиты, чтобы предотвратить возможные риски для финучреждений во время кризиса. Нацбанк назвал потребительское кредитование одним из ключевых рисков для финансового сектора Украины.



Читайте также: Проблемы, национализация и война: история Привата в 146 СМСках





Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года указом президента Украины. В его состав входят председатель Нацбанка, министр финансов (сопредседатели Совета), глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, директор-распорядитель ФГВФЛ, заместитель председателя НБУ, замминистра финансов. Совет является форумом для профессионального обсуждения рисков, угрожающих финансовой стабильности государства.