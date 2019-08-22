Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

НБУ назвал ключевой риск финансовой стабильности

НБУ назвал ключевой риск финансовой стабильности
22.08.2019, 11:56

Национальный банк обнародовал годовой отчет о деятельности Совета по финансовой стабильности за прошедший финансовый год

Ключевым риском за период с августа 2018 года по июль 2019 года для финансовой стабильности Украины была пауза в сотрудничестве с Международным валютным фондом. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на годовой отчет Совета по финансовой стабильности.

Сотрудничество с МВФ, по мнению Совета "является залогом продолжения структурных реформ и рефинансирования внешнего долга по более низким ставкам".

В Совете отмечают, что на финансовую стабильность в Украине существенно в влияли и другие факторы. Среди рисковых названы проблемная задолженность государственных банков, потенциальные негативные последствия неблагоприятного развития событий вокруг ПриватБанка, финансового состояния Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

  • Украина справится с выплатами по госдолгу до конца года даже без программы МВФ.

  • Национальный банк (НБУ) прогнозирует, что объем новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) составит $5-10 млрд, а ожидаемый срок ее действия - 4 года.

  • НБУ заставит банки избавиться от проблемных кредитов. В НБУ также завили о планах повысить требования к банкам, предоставляющими потребительские кредиты, чтобы предотвратить возможные риски для финучреждений во время кризиса. Нацбанк назвал потребительское кредитование одним из ключевых рисков для финансового сектора Украины.

Читайте также: Проблемы, национализация и война: история Привата в 146 СМСках

Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года указом президента Украины. В его состав входят председатель Нацбанка, министр финансов (сопредседатели Совета), глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, директор-распорядитель ФГВФЛ, заместитель председателя НБУ, замминистра финансов. Совет является форумом для профессионального обсуждения рисков, угрожающих финансовой стабильности государства.

  • Судебные процессы по ПриватБанку проходят в Украине, Европе (Лондон, Женева, Кипр) и США. Кроме ПриватБанка, с Коломойским и Боголюбовым судится Нацбанк и Минфин.
Напишите нам
НБУ финансовая стабильность
Комментарии
Последние новости
 