НБУ назвал причины замедления инфляции до пятилетнего минимума

Жесткая монетарная политика Национального банка поспособствовала замедлению инфляции по итогам 2018 года до пятилетнего минимума (9,8%), говорится в сообщении Нацбанка.

Замедление роста потребительских цен свидетельствует о развороте тренда инфляции, который наблюдался в 2017 году, и ослаблении фундаментального инфляционного давления на украинскую экономику, отметили в НБУ.

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При этом в НБУ признали, что регулятору не удалось снизить инфляцию к 6% ± 2 п.п к концу 2018 года, как ранее ожидалось, даже несмотря на то, что он четыре раза повышал учетную ставку (в последний раз НБУ повысил учетную ставку до 18% - ред.). Ее повышение обусловило рост процентных ставок и, соответственно, дало стимулы для увеличения сбережений, что привело к укреплению курса гривни к валютам стран-торговых партнеров Украины, пояснили в НБУ.

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Также инфляция замедлилась благодаря благоприятной ценовой конъюнктурные для украинского экспорта на внешних рынках в первой половине 2018 года и рекордному урожаю зерновых во втором полугодии. Это поддерживало высокое предложение валюты на межбанковском валютном рынке, а также создавало условия для укрепления курса гривни, добавил регулятор.

Дополнительными факторами НБУ также назвал расширение внутреннего предложения отдельных продуктов питания (благодаря высокому урожаю фруктов и масличных), увеличение производства птицеводства и снижение мировых цен на продукты питания.