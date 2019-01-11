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11.01.2019, 12:19

НБУ назвал причины замедления инфляции до пятилетнего минимума

НБУ назвал причины замедления инфляции до пятилетнего минимума

Инфляция замедлилась до однозначного уровня благодаря жесткой монетарной политике Нацбанка

Жесткая монетарная политика Национального банка поспособствовала замедлению инфляции по итогам 2018 года до пятилетнего минимума (9,8%), говорится в сообщении Нацбанка.

Замедление роста потребительских цен свидетельствует о развороте тренда инфляции, который наблюдался в 2017 году, и ослаблении фундаментального инфляционного давления на украинскую экономику, отметили в НБУ.

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При этом в НБУ признали, что регулятору не удалось снизить инфляцию к 6% ± 2 п.п к концу 2018 года, как ранее ожидалось, даже несмотря на то, что он четыре раза повышал учетную ставку (в последний раз НБУ повысил учетную ставку до 18% - ред.). Ее повышение обусловило рост процентных ставок и, соответственно, дало стимулы для увеличения сбережений, что привело к укреплению курса гривни к валютам стран-торговых партнеров Украины, пояснили в НБУ.

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Также инфляция замедлилась благодаря благоприятной ценовой конъюнктурные для украинского экспорта на внешних рынках в первой половине 2018 года и рекордному урожаю зерновых во втором полугодии. Это поддерживало высокое предложение валюты на межбанковском валютном рынке, а также создавало условия для укрепления курса гривни, добавил регулятор.

Дополнительными факторами НБУ также назвал расширение внутреннего предложения отдельных продуктов питания (благодаря высокому урожаю фруктов и масличных), увеличение производства птицеводства и снижение мировых цен на продукты питания.

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Теги: замедление инфляции, монетарная политика нбу, межбанковский валютный рынок
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