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НБУ назвал стоимость иностранных кредитов для бизнеса

НБУ назвал стоимость иностранных кредитов для бизнеса
05.08.2019, 18:25

Нацбанк начал публиковать данные о стоимости внешних кредитов для бизнеса

Национальный банк Украины начал публиковать данные о стоимости внешних кредитов для бизнеса.

Как сообщает пресс-служба НБУ, эта информация будет публиковаться ежеквартально на официальном сайте регулятора.

"Данные содержат распределение количества новых кредитных соглашений по уровню процентной ставки в разрезе срочности и валюты обязательств", - пояснили в Нацбанке.

По данным НБУ, во втором квартала 2019 год украинские компании привлекали долгосрочные кредиты в долларах на внешнем рынке по ставкам от 0,1% до 12%, в евро – от 0,92% до 11%

Краткосрочные кредиты привлекались по ставкам 2-10% в долларах и 0,1-11% - в евро.

Регулятор отметил, что эти данные носят информационный характер и не являются основанием для определения банками максимальной ставки внешних привлечений своих клиентов при риск-ориентированном валютном надзоре.

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