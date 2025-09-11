НБУ о выезде мужчин 18-22 лет: Не ожидаем в этом вопросе какой-то драмы

Фото: НБУ / YouTube

Национальный банк следит за сообщениями о выезде из Украины мужчин 18-22 лет, но пока считает преждевременным делать какие-то выводы о его влиянии на рынок труда. Об этом сказал глава НБУ Андрей Пышный на брифинге в четверг.

"После наших внутренних обсуждений, мы не ожидаем в этом вопросе какой-то драмы. Но посмотрим. Мы следим за развитием событий", – сказал Пышный.

Если влияние миграции в этой возрастной группе будет материальным, НБУ учтет его в своих прогнозах.

"В нашем июльском прогнозе мы закладывали предположение о выезде за границу в этом году около 200 000 украинцев. По последним имеющимся данным, этот выезд составляет чуть больше 100 000 человек, поэтому сейчас мы идем по нашему прогнозу. Будем отслеживать последствия этого решения, которое было принято в конце августа", – добавил первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук.