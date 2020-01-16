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НБУ обнародовал программу действий на 2020 год. Что планируют

НБУ обнародовал программу действий на 2020 год. Что планируют
16.01.2020, 10:47

В Нацбанке выделили семь стратегических целей на 2020 год

Национальный банк Украины обнародовал Программу действий на 2020 год, которая является годовой дорожной картой для реализации среднесрочной стратегии центрального банка.

Как отмечают в пресс-службе НБУ, эта карта - основа для измерения эффективности работы регулятора и отчетности перед обществом, клиентами и партнерами.

В новой Программе определены приоритетные шаги для достижении семи стратегических целей НБУ: 1) низкая инфляция; 2) стабильная, прозрачная и эффективная банковская система; 3) возобновление кредитования; 4)эффективное регулирование финсектора, 5) свободное движение капитала, 6) финансовая инклюзии, 7) развитие современного, открытого, независимого и эффективного центробанка.

Среди ключевых приоритетов в 2020 году в Нацбанке назвали:

Улучшение взаимодействия с правительством в рамках выполнения Меморандума между Кабинетом министров Украины и НБУ о взаимодействии в целях достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.

Содействие эффективному функционированию госбанков.

Введение законодательных изменений для упрощения кредитования. В частности, по развитию вторичного рынка неработающих кредитов (NPL).

Обеспечение приема банками земли в качестве залога без ограничений в соответствии с законодательством об обороте сельхозземель.

Внедрение закона о "сплит", разработка модели регулирования рынка небанковских финучреждений по сегментам, подготовка проектов новых законов, начало внедрения эффективной системы регулирования и надзора за небанковским финансовым сектором.

Внедрение принципов Плана противодействия размыванию базы налогообложения и выведению прибыли из-под налогообложения (план действий BEPS), содействие принятию соответствующих законопроектов.

Открытие международном депозитария Euroclear счета в депозитарии НБУ, что облегчит доступ иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам в гривне.

Реализация программы мероприятий по повышению финансовой грамотности.

Совершенствование регулирования и введения требования к банкам и другим финучреждениям по раскрытию информации о финансовых услугах и защиты прав потребителей.

Продолжение внутреннего развития НБУ, в частности повышение прозрачности для всех внешних стейкхолдеров, совершенствование технологии, информационной инфраструктуры и обеспечения высокого уровня диджитализации процессов

Ознакомиться с текстом Программы действий Национального банка на 2020 год можно здесь >>>

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