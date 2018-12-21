НБУ объяснил, из-за чего замедлился экономический рост

Государственная служба статистики подсчитала, что в третьем квартале экономика Украины выросла на 2,8% в годовом выражении, замедлившись с 3,8% во II квартале. Национальный банк Украины отмечает, что фактические темпы роста реального ВВП были близки к его оценке, опубликованной в инфляционном отчете за октябрь(3,1% в годовом выражении).

Основным драйвером роста ВВП в III квартале ожидаемо выступал внутренний спрос как потребительский, так и инвестиционный, указывают в НБУ.

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Возобновилось снижение физического объема экспорта товаров и услуг (на 5,2%). "Это было обусловлено, в частности, определенным ухудшением внешней конъюнктуры для украинского экспорта, меньшим, по сравнению с прошлым годом, урожаем ранних зерновых культур, а также ремонтными работами на отдельных металлургических предприятиях и логистическими трудностями из-за обострения ситуации в Азовском море", - пишет пресс-служба Нацбанка.

В то же время устойчивый рост внутреннего спроса обусловило ускорение импорта товаров и услуг (до 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Как следствие, отрицательный вклад чистого экспорта в рост реального ВВП увеличился до 4,8 п. п.

Замедлились темпы роста валовой добавленной стоимости сельского хозяйства (до 3% г/г), так и перерабатывающей промышленности (до 1% г/г). Однако благодаря устойчивому внутреннему спросу улучшились показатели торговли, транспорта, сектора услуг и строительства.

Напомним, Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины по итогам этого года - до 3,3% с 3,5%.

МВФ также ухудшил прогноз роста экономики на 2020 год до 3% с 3,4%.

Прогноз на следующий год остался неизменным - 2,7%.