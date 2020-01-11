НБУ пояснил новые правила использования счетов ФОПов

Физлицам-предпринимателям (ФОП) средства для личных нужд необходимо перевести на текущий счет физлица после уплаты налогов, сборов и других платежей. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
В НБУ объяснили недавно вступившее в силу постановление о запрете использования средств ФОП в личных целях.
В регуляторе отметили, что для перевода средств на собственный счет со счета ФОП необходимо подтверждение об уплате налогов и сборов или отсутствие задолженности по ним.
Сообщается, что после уплаты налогов и сборов ФОП имеют право получить чистый доход как наличными, так и перечислять его на собственные текущие счета, открытые для собственных нужд.
В Нацбанке уверены, что такие изменения позволят минимизировать риски осуществления финансовых операций с признаками фиктивности, снизят проявления теневой экономики и развития безналичных расчетов.
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