Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

НБУ запретил тратить деньги со счетов ФОП на личные нужды

НБУ запретил тратить деньги со счетов ФОП на личные нужды
08.01.2020, 18:12

Вступило в силу постановление НБУ с нормой об использовании счетов ФОП только для потребностей бизнеса

Постановление Национального банка (НБУ), которое содержит запрет на расходование средств из бизнес-счетов физлиц-предпринимателей (ФОП) на не связанные с бизнесом нужды, вступило в силу. Документ опубликован на сайте регулятора 2 января.

Речь о постановлении от 27 декабря 2019-го №162, которое вносит изменения в порядок открытия и закрытия банковских счетов.

"По текущим счетам в национальной валюте физических лиц-предпринимателей/физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, осуществляются все виды расчетно-кассовых операций в соответствии с условиями договора и законодательства Украины, кроме операций, связанных с личными потребностями", - говорится в документе.

Также уточняется, что после уплаты налогов, сборов и других платежей ФОПы могут перечислить средства из предпринимательских счетов на личные счета. И уже с личного счета можно использовать деньги на собственные нужды.

  • Эта норма уже обсуждалась в августе 2019 года. Тогда в Нацбанке заявили, что она носит "технический уточняющий характер" и не содержит изменений для ФОПов по существу. Регулятор отмечал, что и до вступления постановления в силу ФОПы были обязаны иметь разные счета для личных и предпринимательских нужд.

Читайте также: Нацбанк взялся за ФОПов: жизнь не будет прежней?

Напишите нам
ФОП НБУ ФОПы
Комментарии
Последние новости
 