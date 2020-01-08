НБУ запретил тратить деньги со счетов ФОП на личные нужды

Постановление Национального банка (НБУ), которое содержит запрет на расходование средств из бизнес-счетов физлиц-предпринимателей (ФОП) на не связанные с бизнесом нужды, вступило в силу. Документ опубликован на сайте регулятора 2 января.

Речь о постановлении от 27 декабря 2019-го №162, которое вносит изменения в порядок открытия и закрытия банковских счетов.

"По текущим счетам в национальной валюте физических лиц-предпринимателей/физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, осуществляются все виды расчетно-кассовых операций в соответствии с условиями договора и законодательства Украины, кроме операций, связанных с личными потребностями", - говорится в документе.

Также уточняется, что после уплаты налогов, сборов и других платежей ФОПы могут перечислить средства из предпринимательских счетов на личные счета. И уже с личного счета можно использовать деньги на собственные нужды.

Эта норма уже обсуждалась в августе 2019 года. Тогда в Нацбанке заявили, что она носит "технический уточняющий характер" и не содержит изменений для ФОПов по существу. Регулятор отмечал, что и до вступления постановления в силу ФОПы были обязаны иметь разные счета для личных и предпринимательских нужд.

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