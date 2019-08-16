ФОПам хотят запретить тратить деньги предпринимательских счетов

Физическим лицам-предпринимателям (ФЛП, "ФОПы") могут запретить тратить деньги предпринимательских счетов на личные нужды. Такую норму содержит проект постановления Национального банка (НБУ), обнародованный для общественного обсуждения, пишет Бухгалтер 911.

"Запрещается использовать текущие счета физических лиц-предпринимателей/физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность для осуществления операций, связанных с собственными потребностями", - говорится в проекте постановления НБУ об изменениях в порядок открытия и закрытия счетов.

В тексте документа не говорится, как банк будет контролировать целевое назначение средств. Издание допускает, что норма будет касаться, в том числе, денег, снятых через кассу банка и банкоматы.

В этом случае, на основании постановления НБУ от 18 апреля №62 об изменениях в ведении кассовых операций (вступило в силу 3 июня) банк имеет право требовать от субъектов хозяйствования подтверждающие документы, на основании которых осуществляются наличные расчеты.

Такими документами могут быть: закупочные акты и ведомости, налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физлиц, и сумм удержанного с них налога, кредитный договор, договор поставки/транспортировки/хранения.

Замечания и предложения к проекту можно направить до 12 сентября на почтовый и электронный адрес НБУ.

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