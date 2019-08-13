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Кодекс о банкротстве. НБУ урегулирует открытие и закрытие счетов

Кодекс о банкротстве. НБУ урегулирует открытие и закрытие счетов
13.08.2019, 10:59

Нацбанк представил для обсуждения проект постановления о счетах для процедур банкротства

Национальный банк (НБУ) разработал проект постановления, который должен урегулировать порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков в соответствии с требованиями Кодекса по процедурам банкротства. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Нацбанк предлагает установить порядок:

- открытия банками специального счета для процедуры санации юридического лица;

- открытия специального счета для осуществления арбитражным управляющим процедуры реструктуризации/погашения долгов физического лица (физического лица-предпринимателя);

- открытия счетов субъектам хозяйствования, которые не имеют счетов в этом банке, на основании предоставленной его представителем (физическим лицом, уже имеющем счет в этом банке) электронного заявления об открытии текущего счета в электронной форме, подписанного электронной подписью этого представителя;

- закрытия банками текущих счетов физического лица-предпринимателя, который прекратил предпринимательскую деятельность (если на его счету нет остатка средств);

- изменения банком счетов физлица, прекратившего свою предпринимательскую деятельность и имеющего остаток средств на счетах.

Также регулятор предлагает определить требования к оформлению перечня лиц, которые в соответствии с учредительными документами юрлиц-резидентов имеют право распоряжаться счетом и подписывать расчетные документы.

Юридических лиц-нерезидентов и представительства юридических лиц-нерезидентов в Украине НБУ хочет обязать уведомлять банки о внесении изменений в свои регистрационные документы.

Нацбанк представил проект постановления для общественного осуждения, которое продлится до 12 сентября.

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