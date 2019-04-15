Украинцы смогут объявлять себя банкротами. Что это значит?

Президент Петр Порошенко заявил, что подписал закон о "Кодексе Украины по процедурам банкротства". Верховная Рада одобрила документ еще в октябре прошлого года. Все это время он находился на Банковой. По словам Порошенко, у него были замечания к Кодексу. В итоге он решил его подписать и объявил об этом сегодня на встрече с бизнесом.

Закон вступит в силу через шесть месяцев после опубликования.

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Что изменится и кто выиграет от введения новых правил - в разборе LIGA.net.

Почему это важно

Документ официально урегулирует тему неплатежеспособности заемщиков. Физлицо сможет объявить себя банкротом, инициировав процедуру через хозяйственный суд по месту регистрации.

В развитых странах, таких как США, Германия, Польша этот механизм уже работает. Он позволяет честным должникам реструктуризировать долги, а иногда - и списать.

В итоге от этого выигрывает и должник, и государство. Избавившись от долгового бремени, человек может устроиться на легальную работу и платить налоги.

Какая процедура

Хозсуд назначает арбитражного управляющего. Его задача - составить план реструктуризации кредита или продать имущество заемщика, чтобы расплатиться по долгам.

Открыть производство о неплатежеспособности позволят при ряде условий. Размер просроченных обязательств перед кредитором должен составлять не менее тридцати минимальных зарплат, то есть около 125 000 грн при "минималке" в 4173 грн.

Объявить себя банкротом сможет должник, который перестал погашать плановые платежи (в том числе кредиты) в размере более 50% месячных платежей по каждому из обязательств в течение 2 месяцев.

Еще одна причина - постановление об отсутствии у физлица имущества, которое можно взыскать.

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Реструктуризация предусматривает изменение сроков выплат или прощение долгов. Но под такую процедуру не подпадают кредиты на отдых, развлечения, приобретение предметов роскоши, или долги, появившиеся из-за участия в азартных играх или от неуплаты алиментов.

Что касается продажи имущества, то это не может быть единственное жилье должника, деньги на пенсионном счету или в фонде соцстрахования.

Не спишут долги тем, у чьих близких и родственников большие доходы. Однако на близких не распространяется ответственность за долги заемщика.

Я – банкрот. Что дальше?

В течение трех лет вы не будете иметь безупречную деловую репутацию. А перед заключением кредитных договоров, займа, поручительства или залога должны будете письменно сообщить о факте своего банкротства.

Кроме того, повторно инициировать банкротство вы не сможете еще пять лет, если только не погасили все свои долги полностью и в порядке, предусмотренном Кодексом.

Что изменится для юрлиц

Процедура банкротства должна стать быстрее, прозрачнее и с гарантиями для кредиторов.

Если сейчас признание компании неплатежеспособной может длиться от трех до девяти лет, в то время как она продолжает свою деятельность, но не платит налоги, то по новому Кодексу, предприятие-должник неизбежно столкнется с ликвидацией, если не может платить кредиторам в течение 2-3 месяцев.

Кроме того, залоговые кредиторы смогут взыскать имущество вне процедур банкротства, если в течение 170-дневного срока по их требованиям не были урегулированы вопросы санации компании или перехода к ее ликвидации.

Продавать имущество компаний-банкротов будут теперь только через электронный аукцион ProZorro, что ограничит злоупотребления должников, например, выкуп имущества приближенными компаниями по низкой цене.

В Минэкономразвития прогнозируют, что этот закон поможет Украине "прыгнуть" в рейтинге Doing Business примерно на десять позиций в течение нескольких лет.

Марина Кучук