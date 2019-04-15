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15.04.2019, 12:56

Физлица смогут объявлять себя банкротами. Президент одобрил закон

Физлица смогут объявлять себя банкротами. Президент одобрил закон

Глава государства подписал Кодекс по процедурам банкротства

Президент Петр Порошенко подписал закон о "Кодексе Украины по процедурам банкротства". Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса, передает корреспондент LIGA.net.

"Я сегодня подписал закон о банкротстве", - сказал президент.

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По словам президента, у него был ряд замечаний к документу, однако он решил поставить свою подпись под Кодексом.

Напомним, в октябре прошлого года Верховная Рада одобрила проект Кодекса о банкротстве

Документ определяет условия восстановления платежеспособности должника, а также предусматривает возможность применения процедуры банкротства не только для юрлиц, но и для физлиц.

Дела о банкротстве физлиц будут рассматривать хозяйственные суды, при участии арбитражного управляющего.

Документ также предусматривает продажу имущества банкротов на электронных аукционах "ProZorro.Продажи".

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Теги: кодекс о банкротстве, банкротство
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