Физлица смогут объявлять себя банкротами. Президент одобрил закон

Президент Петр Порошенко подписал закон о "Кодексе Украины по процедурам банкротства". Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса, передает корреспондент LIGA.net.

"Я сегодня подписал закон о банкротстве", - сказал президент.

Реклама

По словам президента, у него был ряд замечаний к документу, однако он решил поставить свою подпись под Кодексом.

Напомним, в октябре прошлого года Верховная Рада одобрила проект Кодекса о банкротстве.

Документ определяет условия восстановления платежеспособности должника, а также предусматривает возможность применения процедуры банкротства не только для юрлиц, но и для физлиц.

Дела о банкротстве физлиц будут рассматривать хозяйственные суды, при участии арбитражного управляющего.

Документ также предусматривает продажу имущества банкротов на электронных аукционах "ProZorro.Продажи".